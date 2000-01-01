Сахертиан Доналд
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1970
Отец: Сахертиан Фердинанд
Мать: Тупамау Ельсина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахертиан Гвинет
Мать ребёнка: Какисина Фони
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахертиан Этгард
Мать ребёнка: Какисина Фони
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахертиан Фрисилян
Мать ребёнка: Какисина Фони
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Какисина Фони