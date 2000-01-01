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Сахертиан Доналд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1970

Отец: Сахертиан Фердинанд

Мать: Тупамау Ельсина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахертиан Гвинет

Мать ребёнка: Какисина Фони

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахертиан Этгард

Мать ребёнка: Какисина Фони

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахертиан Фрисилян

Мать ребёнка: Какисина Фони

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Какисина Фони

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