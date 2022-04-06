Кульбак (Ганькина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульбак (Ганькина) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1954

Дата смерти

06.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954

Отец: Ганькин Михаил Иванович

Мать: Ганькина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
23.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульбак Сергей Викторович

Рождение ребёнка
11.05.1987

Дочь: Васекина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Кульбак Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульбак Сергей Викторович

Смерть
06.04.2022
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