Кульбак (Ганькина) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1954
Дата смерти06.04.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954
Рождение ребёнка
23.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кульбак Сергей Викторович
Рождение ребёнка
11.05.1987
Дочь: Васекина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Кульбак Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2022