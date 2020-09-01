Анисимов Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Павел Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

19.04.1982

Дата смерти

С 19.04.1982 по 07.09.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анисимова Лариса Петровна(Васильевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
С 19.04.1982 по 07.09.2020
Рождение ребёнка
27.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Похороны
Неизвестно

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