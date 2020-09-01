Анисимов Павел Владимирович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения19.04.1982
Дата смертиС 19.04.1982 по 07.09.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
С 19.04.1982 по 07.09.2020
Рождение ребёнка
27.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
Неизвестно