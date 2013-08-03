Салькова (Ребещенко) Зинаида Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1933
Дата смерти03.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1956
Дочь: Яковлева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Сальков Михаил Федорович
Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
03.08.2013
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область