Салькова (Ребещенко) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салькова (Ребещенко) Зинаида Сергеевна

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Место рождения

Слободская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.10.1933

Дата смерти

03.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.10.1956

Дочь: Яковлева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Сальков Михаил Федорович

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
03.08.2013
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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