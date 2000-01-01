Тимошкин Владимир Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошкин Даниил
Мать: Тимошкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Тимошкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Тимошкина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошкина Александра
Смерть
Неизвестно