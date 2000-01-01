Тимошкин Владимир Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкин Владимир Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошкин Даниил

Мать: Тимошкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Тимошкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Тимошкина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошкина Александра

Смерть
Неизвестно
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