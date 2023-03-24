(Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сединкин Дмитрий

Мать: (Сединкина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Андриан Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Кузнецова) Галина Андриановна

Отец ребёнка: Кузнецов Андриан Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сидоренко (Кузнецова)) Александра Андриановна

Отец ребёнка: Кузнецов Андриан Николаевич

Рождение ребёнка
09.01.1929

Дочь: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна

Отец ребёнка: Кузнецов Андриан Николаевич

Смерть
1931

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