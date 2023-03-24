(Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сединкин Дмитрий
Мать: (Сединкина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Кузнецова) Галина Андриановна
Отец ребёнка: Кузнецов Андриан Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сидоренко (Кузнецова)) Александра Андриановна
Отец ребёнка: Кузнецов Андриан Николаевич
Рождение ребёнка
09.01.1929
Дочь: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна
Отец ребёнка: Кузнецов Андриан Николаевич
Смерть
1931