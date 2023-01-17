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Коваленко Ксения Владимировна
Коваленко Ксения Владимировна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
14.03.1986
Пол
Женский
Отец
Коваленко Владимир Яковлевич
1952 г.р.
Мать
Коваленко Лариса Петровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1986
Отец:
Коваленко Владимир Яковлевич
Мать:
Коваленко Лариса Петровна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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