Коваленко Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Ксения Владимировна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

14.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1986

Отец: Коваленко Владимир Яковлевич

Мать: Коваленко Лариса Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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