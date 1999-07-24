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Буряк Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1940

Дата смерти

24.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940

Отец: Буряк Сергей Ильич

Мать: Ершова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буряк Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Буряк Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Буряк Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буряк Тамара Николаевна

Смерть
24.07.1999
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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