Буряк Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1940
Дата смерти24.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940
Отец: Буряк Сергей Ильич
Мать: Ершова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буряк Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Буряк Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буряк Тамара Николаевна
Смерть
24.07.1999
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область