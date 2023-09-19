Гатилова Девичья-Непомнящая Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатилова Девичья-Непомнящая Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Наиль Шамилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Риана Наилевна

Отец ребёнка: не указан

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