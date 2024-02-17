Груздева Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1986
Отец: Парков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.09.2012
Дочь: Груздева Арина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.2016
Сын: Груздев Артемий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности