Груздева Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздева Елена Михайловна

Груздева Елена Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1986

Отец: Парков Михаил Иванович

Мать: Паркова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.09.2012

Дочь: Груздева Арина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.2016

Сын: Груздев Артемий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close