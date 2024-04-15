Гулевский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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