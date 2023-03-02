Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Федор

Мать: (Доркина) Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Анатолий

Отец ребёнка: Головин Семен Леонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головин) Лидия

Отец ребёнка: Головин Семен Леонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Владимир

Отец ребёнка: Головин Семен Леонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Семен Леонович

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