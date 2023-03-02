Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будаев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Анатолий
Отец ребёнка: Головин Семен Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головин) Лидия
Отец ребёнка: Головин Семен Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Владимир
Отец ребёнка: Головин Семен Леонович
Бракосочетание
Неизвестно