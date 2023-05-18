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Харланов Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Харламов Андрей Спиридонович

Мать: Харламова Елена Васильевна

Бракосочетание
02.02.1901

Жена: Харланова Феодора Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.05.1905

Дочь: Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Харланова Феодора Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1907

Сын: Харланов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Харланова Феодора Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.04.1912

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Харланова Феодора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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