Харланов Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
02.02.1901
Рождение ребёнка
28.05.1905
Дочь: Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Харланова Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1907
Мать ребёнка: Харланова Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1912
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Харланова Феодора Ивановна
Смерть
Неизвестно