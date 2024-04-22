Веселова Минеева Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселова Минеева Антонина Васильевна

Веселова Минеева Антонина Васильевна

avatar

Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

02.04.1930

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930

Отец: Веселов Василий Григорьевич

Мать: Совкова Веселова Мария Ивановна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1954

Дочь: Минеева Милюкова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.07.?

Дочь: Минеева Шацкова Галина Витальевна

Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Минеев Виталий Иванович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Виталий Иванович

Смерть
2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close