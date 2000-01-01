Grant (Innes) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grant (Innes) Mary

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Место рождения

Borden, Kent, England

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

20.01.1894

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Innes Robert

Мать: Innes Sarah

Borden, Kent, England
Бракосочетание
16.09.1835

Муж: Grant William

Glasgow, Scotland
Рождение ребёнка
08.08.1836

Дочь: Mary Jane

Отец ребёнка: Grant William

Рождение ребёнка
24.04.1838

Дочь: Sarah Isabella

Отец ребёнка: Grant William

Рождение ребёнка
24.05.1840

Дочь: Krohn Wilhemina

Отец ребёнка: Grant William

Funchal, Madeira
Рождение ребёнка
12.04.1842

Сын: Grant William Alexander

Отец ребёнка: Grant William

Рождение ребёнка
22.12.1843

Сын: Grant Alexander Innes

Отец ребёнка: Grant William

Рождение ребёнка
08.04.1845

Дочь: Krohn Elisabeth Hubbard

Отец ребёнка: Grant William

Funchal, Madeira, Portugal
Рождение ребёнка
13.12.1846

Сын: Grant Robert Campbell

Отец ребёнка: Grant William

Madeira
Место жительства
1851
Tong, Kent, England
Место жительства
1861
Работа или профессия
Неизвестно
Wardrobe Keeper
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1894
Hampstead, London, England
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