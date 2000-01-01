Grant (Innes) Mary
Место рожденияBorden, Kent, England
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти20.01.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Innes Robert
Мать: Innes Sarah
Borden, Kent, England
Бракосочетание
16.09.1835
Муж: Grant William
Glasgow, Scotland
Рождение ребёнка
08.08.1836
Дочь: Mary Jane
Отец ребёнка: Grant William
Рождение ребёнка
24.04.1838
Дочь: Sarah Isabella
Отец ребёнка: Grant William
Рождение ребёнка
24.05.1840
Дочь: Krohn Wilhemina
Отец ребёнка: Grant William
Funchal, Madeira
Рождение ребёнка
12.04.1842
Отец ребёнка: Grant William
Рождение ребёнка
22.12.1843
Отец ребёнка: Grant William
Рождение ребёнка
08.04.1845
Дочь: Krohn Elisabeth Hubbard
Отец ребёнка: Grant William
Funchal, Madeira, Portugal
Рождение ребёнка
13.12.1846
Отец ребёнка: Grant William
Madeira
Место жительства
1851
Tong, Kent, England
Место жительства
1861
Работа или профессия
Неизвестно
Wardrobe Keeper
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1894
Hampstead, London, England