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Марфа Власовна

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Место рождения

Боброво, деревня, Микшинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Боброво, деревня, Микшинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1790

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Заклинье, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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