Марфа Власовна
Место рожденияБоброво, деревня, Микшинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Боброво, деревня, Микшинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1790
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно