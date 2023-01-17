Фролов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Иван Николаевич

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Место рождения

Олисово, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

02.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Олисово, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.04.1944
с. Заболотцы, Бродовский р-н, Львовская обл., Украина
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