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Шишкина Галина

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Место рождения

Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.02.1938

Дата смерти

14.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938

Отец: Пётр

Мать: не указана

Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Геннадий

Рождение ребёнка
20.08.1969

Сын: Шишкина Александр

Отец ребёнка: Шишкин Геннадий

Смерть
14.11.2021
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: COVID-19 | г. Иркутск, Россия
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