Шишкина Галина
Место рождения
Дата рождения26.02.1938
Дата смерти14.11.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Геннадий
Рождение ребёнка
20.08.1969
Сын: Шишкина Александр
Отец ребёнка: Шишкин Геннадий
Смерть
14.11.2021
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: COVID-19 | г. Иркутск, Россия