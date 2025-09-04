Каневский Стефан Семенович
мужской, родился 1766
умер Неизвестно
МатьКаневская КсенияНеизвестно г.р.
ОтецКаневский СеменНеизвестно г.р.
Супруги
Каневская Наталия Федоровна1775 г.р.
Дети
Денисьевская (Каневская) Мелания СтефановнаС 1795 по 1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Каневский Семен
Мать: Каневская Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1795 по 1798
Дочь: Денисьевская (Каневская) Мелания Стефановна
Мать ребёнка: Каневская Наталия Федоровна
Смерть
Неизвестно