Каневский Стефан Семенович 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Каневский Стефан Семенович

Автор
ЕА
Абдиева Е.

мужской, родился 1766

умер Неизвестно

Мать
Каневская КсенияНеизвестно г.р.
Отец
Каневский СеменНеизвестно г.р.
Супруги
Каневская Наталия Федоровна1775 г.р.
Дети
Денисьевская (Каневская) Мелания СтефановнаС 1795 по 1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Каневский Семен

Мать: Каневская Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каневская Наталия Федоровна

Рождение ребёнка
С 1795 по 1798

Дочь: Денисьевская (Каневская) Мелания Стефановна

Мать ребёнка: Каневская Наталия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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