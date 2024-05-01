Купбаев Еркеш Сейфуллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купбаев Еркеш Сейфуллинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1973

Отец: Купбаев Сейфулла Уалиевич

Мать: Купбаева Зайныш

Рождение ребёнка
11.03.2004

Дочь: Купбаева Сания Еркешевна

Мать ребёнка: Купбаева Майя Зейнулаевна

Рождение ребёнка
31.07.2006

Сын: Купбаев Аман Еркешевич

Мать ребёнка: Купбаева Майя Зейнулаевна

Рождение ребёнка
14.09.2016

Сын: Купбаев Асет Еркешевич

Мать ребёнка: Купбаева Майя Зейнулаевна

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