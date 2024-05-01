Купбаев Еркеш Сейфуллинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1973
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1973
Отец: Купбаев Сейфулла Уалиевич
Мать: Купбаева Зайныш
Рождение ребёнка
11.03.2004
Дочь: Купбаева Сания Еркешевна
Мать ребёнка: Купбаева Майя Зейнулаевна
Рождение ребёнка
31.07.2006
Мать ребёнка: Купбаева Майя Зейнулаевна
Рождение ребёнка
14.09.2016
Мать ребёнка: Купбаева Майя Зейнулаевна