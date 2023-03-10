Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1897
Дата смерти13.06.1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1897
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фёдоров Константин Михайлович
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
20.09.1925
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Вокопьянц Нина Михайловна
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1957