Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев-Фёдоров Михаил Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1897

Дата смерти

13.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1897

Отец: Кобзев-Фёдоров Семён Александрович

Мать: Кобзева Васса Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Фёдоров Константин Михайлович

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
20.09.1925

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Вокопьянц Нина Михайловна

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна

Смерть
13.06.1957
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