Иванникова Матрона Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Михайлова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Иванников Егор Стефанович
Рождение ребёнка
17.02.1910
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Иванников Егор Стефанович
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Иванников Егор Стефанович
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно