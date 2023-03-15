Иванникова Матрона Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Матрона Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1906

Дочь: Михайлова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Иванников Егор Стефанович

Рождение ребёнка
17.02.1910

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Иванников Егор Стефанович

Рождение ребёнка
05.06.1914

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Иванников Егор Стефанович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Егор Стефанович

Смерть
Неизвестно
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