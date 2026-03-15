??? Константин Яковлевич 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

??? Константин Яковлевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1833, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Старшев Яков Леонтьевич1792 ст. г.р.
Мать
Старшева Татьяна Зиновьевна1791 ст. г.р.
Супруги
??? Авдотья Ивановна1834 г.р.
Дети
??? Григорий Константинович24.01.1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Старшев Яков Леонтьевич

Мать: Старшева Татьяна Зиновьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??? Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1857

Сын: ??? Григорий Константинович

Мать ребёнка: ??? Авдотья Ивановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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