??? Константин Яковлевич
мужской, родился 1833, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСтаршев Яков Леонтьевич1792 ст. г.р.
МатьСтаршева Татьяна Зиновьевна1791 ст. г.р.
Супруги
??? Авдотья Ивановна1834 г.р.
Дети
??? Григорий Константинович24.01.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??? Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1857
Сын: ??? Григорий Константинович
Мать ребёнка: ??? Авдотья Ивановна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно