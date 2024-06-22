Копейкина (Полтав) Екатерина Никитина 1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкина (Полтав) Екатерина Никитина

Место рождения

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Копейкин Василий Феропонтов

Серебряное, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.11.1908 ст.

Дочь: Копейкина Матрена Васильева

Отец ребёнка: Копейкин Василий Феропонтов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
21.03.1912 ст.

Дочь: Копейкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Копейкин Василий Феропонтов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.

Дочь: Копейкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Копейкин Василий Феропонтов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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