Копейкина (Полтав) Екатерина Никитина
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Серебряное, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.11.1908 ст.
Дочь: Копейкина Матрена Васильева
Отец ребёнка: Копейкин Василий Феропонтов
Рождение ребёнка
21.03.1912 ст.
Дочь: Копейкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Копейкин Василий Феропонтов
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.
Дочь: Копейкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Копейкин Василий Феропонтов
Смерть
Неизвестно