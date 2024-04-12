Афимья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
взята тоеж сотни из деревни Шурсак Кибьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Агафья Данилова
Отец ребёнка: Данило Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Алексей Данилов
Отец ребёнка: Данило Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данило Фёдоров
Смерть
Неизвестно