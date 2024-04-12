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Афимья Иванова

Место рождения

Серсак-Кибья, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Серсак-Кибья, Елабужский уезд, Вятская губерния
взята тоеж сотни из деревни Шурсак Кибьи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Агафья Данилова

Отец ребёнка: Данило Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Алексей Данилов

Отец ребёнка: Данило Фёдоров

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данило Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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