Шафиров Александр Абрамович
Место рожденияЗабайкальская обл., Верхнеудинский уезд, Нижне-Нарымская вол., с. Гутай
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шафиров Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Шафирова (Банкова) Сара Борисовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шафиров Абрам Александрович
Мать ребёнка: Шафирова (Банкова) Сара Борисовна
Смерть
Неизвестно