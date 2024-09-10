Курильчик Сергей Ефимович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курильчик Сергей Ефимович

Место рождения

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Курильчик Ефим Силич

Мать: не указана

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область
Место жительства
С 04.04.1907
Большой Арбай, Саянский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3270768&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf Изображение №: 146 Ф.160 Оп.1 Д.1375 Материалы о приписке переселенцев к Ирбейской во... Показать все
Бракосочетание
03.07.1911 ст.

Жена: Курильчик (Терешенко) Ирина Иларионовна

Малиновка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Изображение №: 178 Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 32 Саянский муниципальный архив https://krasmun.krasarh.ru/archives/sajan/case/328262320
Рождение ребёнка
13.11.1912

Сын: Курильчик Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Курильчик (Терешенко) Ирина Иларионовна

https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=328262632&attributeId=3596&serial=1&group=2966 Муниципальный архив Саянского района Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 38
Смерть
Неизвестно

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