Курильчик Сергей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Курильчик Ефим Силич
Мать: не указана
Место жительства
С 04.04.1907
Большой Арбай, Саянский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3270768&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf Изображение №: 146 Ф.160 Оп.1 Д.1375 Материалы о приписке переселенцев к Ирбейской во... Показать все
Бракосочетание
03.07.1911 ст.
Малиновка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Изображение №: 178 Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 32 Саянский муниципальный архив https://krasmun.krasarh.ru/archives/sajan/case/328262320
Рождение ребёнка
13.11.1912
Мать ребёнка: Курильчик (Терешенко) Ирина Иларионовна
https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=328262632&attributeId=3596&serial=1&group=2966 Муниципальный архив Саянского района Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 38
Смерть
Неизвестно