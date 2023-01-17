Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1802

Сын: Литовко Василий Емельянович

Отец ребёнка: Литовко Емельян Васильевич

Плоское, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 381, файл 21 (стр. 68), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 773 (стр. 180), запись 1 и Ф. 679, о. 1, д. 143, файл 691 (стр. 180), запись 1 https://www.familysearch.org/ark:/6190... Показать все
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