Белоглазова (Миронова) Мария Петровна
Место рожденияс. Васильевка, Оренбургская область
Дата рождения12.02.1893
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1893
Отец: Миронов Петр
Мать: Миронова Дарья
с. Васильевка, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
1919
Сын: Белоглазов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович
Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
02.02.1921
Сын: Белоглазов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
27.08.1923
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович
Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Белоглазов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович
Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белоглазов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
01.10.1926
Сын: Белоглазов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович
Абдулино с/с Искра
Рождение ребёнка
1926
Сын: Белоглазов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович
Оренбургская обл., Абдулинский р-н
Смерть
1995