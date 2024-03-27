Белоглазова (Миронова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова (Миронова) Мария Петровна

Место рождения

с. Васильевка, Оренбургская область

Дата рождения

12.02.1893

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1893

Отец: Миронов Петр

Мать: Миронова Дарья

с. Васильевка, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1917

Муж: Белоглазов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Белоглазов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
02.02.1921

Сын: Белоглазов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
27.08.1923

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Белоглазов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович

Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина
Рождение ребёнка
1925

Сын: Белоглазов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
01.10.1926

Сын: Белоглазов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович

Абдулино с/с Искра
Рождение ребёнка
1926

Сын: Белоглазов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Григорий Федорович

Оренбургская обл., Абдулинский р-н
Смерть
1995
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