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Аюпов Айдемир Аитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аюпов Аит Аюпович

Мать: Низамова Менсулу Низамутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Анатолий Айдемирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аюпова Любовь Айдемировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Борис Айдемирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Владимир Айдемирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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