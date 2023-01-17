Бурдей Дарья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Моисеевич
Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 23 РС Перелюбской волости 1816
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Моисеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бурдей Евтих
Отец ребёнка: Бурдей Моисей Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 551 ИВ 1810 Перелюб
Смерть
До 1830