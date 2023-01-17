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Бурдей Дарья Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бурдей Дмитрий Моисевич

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Моисеевич

Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 23 РС Перелюбской волости 1816
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бурдей Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бурдей Евтих

Отец ребёнка: Бурдей Моисей Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдей Моисей Моисеевич

ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 551 ИВ 1810 Перелюб
Смерть
До 1830
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