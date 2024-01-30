Гуряшина Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуряшина Степанида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1901

Сын: Гуряшин Иван Петрович

Отец ребёнка: Гуряшин Петр Тимофеевич

Барнаул
Рождение ребёнка
02.05.1903

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Гуряшин Петр Тимофеевич

Барнаул
архив Барнаул ГААК 144-6-211-297
Рождение ребёнка
02.08.1904

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гуряшин Петр Тимофеевич

Барнаул
ГААК Барнаул 144-6-211-425
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуряшин Петр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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