Парфенова (Левина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенова (Левина) Тамара Михайловна

Парфенова (Левина) Тамара Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Левин Михаил Осипович

Мать: Левина Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
19.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёмин Павел

Рождение ребёнка
19.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Виталий Степанович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
2005
Иваново, Иваново, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Богородицкое кладбище, Иваново, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close