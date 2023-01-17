Парфенова (Левина) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Левин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
19.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерёмин Павел
Рождение ребёнка
19.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парфенов Виталий Степанович
Смерть
2005
Похороны
Неизвестно
Богородицкое кладбище, Иваново, Россия