Домнин / Долгов Николай Родионов
мужской, родился 28.11.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДомнин / Долгов Родион Леонтьев1835 г.р.
МатьДомнина Дарья ФедосьеваДо 1854 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
30.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно