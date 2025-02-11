Домнин / Долгов Николай Родионов 28.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Домнин / Долгов Николай Родионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.11.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Домнин / Долгов Родион Леонтьев1835 г.р.
Мать
Домнина Дарья ФедосьеваДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876

Отец: Домнин / Долгов Родион Леонтьев

Мать: Домнина Дарья Федосьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
30.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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