Хвостова (Кривошеева) (Холодкова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Кривошеева) (Холодкова) Полина

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

31.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Холодков Терентий

Мать: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.06.1919

Сын: Хвостов (кривошеев) Борис

Отец ребёнка: Кривошеев Аркадий

Бракосочетание
До 1919

Муж: Кривошеев Аркадий

Супруг(-а): Илья Алексеевич Хвостов
Бракосочетание
27.04.1923

Муж: Хвостов Илья

Москва, город федерального значения Москва
свидетельство о браке от 18 января 1953 г. | Фрунзенский ЗАГС
Место жительства
Около 1927
Смерть
31.12.1956
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: гипертоническая болезнь
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