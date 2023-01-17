Хвостова (Кривошеева) (Холодкова) Полина
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти31.12.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Холодков Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1919
Сын: Хвостов (кривошеев) Борис
Отец ребёнка: Кривошеев Аркадий
Бракосочетание
До 1919
Муж: Кривошеев Аркадий
Супруг(-а): Илья Алексеевич Хвостов
Бракосочетание
27.04.1923
Муж: Хвостов Илья
свидетельство о браке от 18 января 1953 г. | Фрунзенский ЗАГС
Место жительства
Около 1927
Смерть
31.12.1956
Причина смерти: гипертоническая болезнь