Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти05.02.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Иванов Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1838
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Иванов Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Иванов Иванович
Смерть
05.02.1899