Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова

Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

05.02.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Иванов Иванович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Григорий Иванов Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1838

Сын: Лоскутов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Иванов Иванович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Яков Григорьев

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий Иванов Иванович

Смерть
05.02.1899

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