Карасева (Ларионова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Ларионова) Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.?

Отец: Ларионов Петр Нестерович

Мать: Ларионова Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1991

Дочь: Ларионова Элона

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.10.1994

Дочь: Фролова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Карасев Сергей

Рождение ребёнка
23.12.2001

Сын: Карасев Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Карасев Сергей

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Сергей

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