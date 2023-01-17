Карасева (Ларионова) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.?
Рождение ребёнка
14.10.1991
Дочь: Ларионова Элона
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.10.1994
Дочь: Фролова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Карасев Сергей
Рождение ребёнка
23.12.2001
Отец ребёнка: Карасев Сергей
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карасев Сергей