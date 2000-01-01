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(Дегтярёва) Наталья Степанова
(Дегтярёва) Наталья Степанова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Антипов
Вычислено 1815 г.р.
Мать
Агафья Дементьева
Вычислено 1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Степан Антипов
Мать:
Агафья Дементьева
Смерть
Неизвестно
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