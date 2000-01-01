Лябихов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лябихов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1962

Отец: Лябихов Михаил

Мать: Лябихова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лябихов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Лябихова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лябихова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Лябихова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лябихов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Лябихова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лябихова Светлана

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