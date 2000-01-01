Лябихов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1962
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1962
Отец: Лябихов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лябихов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Лябихова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лябихова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Лябихова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лябихова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лябихова Светлана