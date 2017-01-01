Щербинина Кристина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Кристина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1989

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1989

Отец: Щербинин Павел Андреевич

Мать: Иванова Ирина

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