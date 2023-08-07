Алексеева (Назарова) Виктория Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Назарова) Виктория Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1987

Отец: Назаров Константин Юрьевич

Мать: Назарова Ирина Валентиновна

Бракосочетание
08.08.2008

Муж: Алексеев Кирилл Валерьевич

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.2014

Дочь: Алексеева Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Алексеев Кирилл Валерьевич

Рождение ребёнка
02.08.2016

Сын: Алексеев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Алексеев Кирилл Валерьевич

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