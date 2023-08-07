Алексеева (Назарова) Виктория Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1987
Бракосочетание
08.08.2008
Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.2014
Дочь: Алексеева Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Алексеев Кирилл Валерьевич
Рождение ребёнка
02.08.2016
Сын: Алексеев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Алексеев Кирилл Валерьевич