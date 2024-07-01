Воронин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
09.11.1895 ст.
Дочь: Воронина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична
Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно