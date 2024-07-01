Воронин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Иван Михайлович

Воронин Иван Михайлович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Воронин Михаил Михайлович

Мать: Воронина Екатерина Григорьевна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1885

Сын: Воронин Степан Иванович

Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Воронин Яков Иванович

Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Воронин Николай Иванович

Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1895 ст.

Дочь: Воронина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.

Сын: Воронин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Воронина (Мумрина) Прасковья Кузьминична

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.