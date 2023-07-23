Хохрякова Елена Сергевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохрякова Елена Сергевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1984

Отец: Хохряков Сергей Анатольевич

Мать: Скобкарёва Ольга Федоровна

Бракосочетание
06.05.2006

Муж: Кривошапка Александр

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
05.11.2013

Сын: Кривошапка Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кривошапка Александр

Рождение ребёнка
24.11.2017

Сын: Кривошапка Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Кривошапка Александр

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