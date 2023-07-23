Хохрякова Елена Сергевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1984
Бракосочетание
06.05.2006
Муж: Кривошапка Александр
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
05.11.2013
Сын: Кривошапка Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кривошапка Александр
Рождение ребёнка
24.11.2017
Сын: Кривошапка Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Кривошапка Александр