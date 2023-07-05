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Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Василий Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Марья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Герасим Петрович

Мать ребёнка: Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Максим Петрович

Мать ребёнка: Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Аким Петрович

Мать ребёнка: Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Марья Терентьевна

Смерть
1856
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

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