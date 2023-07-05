Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Василий Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Марья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Терентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Герасим Петрович
Мать ребёнка: Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Максим Петрович
Мать ребёнка: Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Аким Петрович
Мать ребёнка: Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Марья Терентьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Марья Терентьевна
Смерть
1856