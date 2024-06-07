Коробова (Коробова) Елена Георгиевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова (Коробова) Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Коробов Георгий Евсегнеевич

Мать: Коробова София Клементовна

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коробов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Коробов Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Коробова) Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Коробов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Коробова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Коробов Фома Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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