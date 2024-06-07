Коробова (Коробова) Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коробов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Коробова) Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Коробов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Коробова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Смерть
Неизвестно