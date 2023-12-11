Войняк (Гуцул) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк (Гуцул) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

26.05.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Войняк Николай Евсеевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1899 ст.

Сын: Войняк Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1901 ст.

Дочь: Тихоход Анна Николаевна

Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.

Сын: Войняк Семен Николаевич

Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1908

Сын: Войняк Петр Николаевич

Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
26.05.1915 ст.
Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
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