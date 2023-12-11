Войняк (Гуцул) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти26.05.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
11.03.1899 ст.
Сын: Войняк Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
19.06.1901 ст.
Дочь: Тихоход Анна Николаевна
Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич
Рождение ребёнка
01.07.1908
Отец ребёнка: Войняк Николай Евсеевич
Смерть
26.05.1915 ст.