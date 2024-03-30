Ярмак Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1875
Сын: Ярмак Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1877
Сын: Ярмак Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1879
Дочь: Ярмак Сигкликтикия Григорьевна
Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1881
Дочь: Ярмак Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1884
Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1890
Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно