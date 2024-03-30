Ярмак Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1875

Сын: Ярмак Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1877

Сын: Ярмак Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1879

Дочь: Ярмак Сигкликтикия Григорьевна

Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1881

Дочь: Ярмак Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1884

Сын: Ярмак Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Ярмак Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Ярмак Григорий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмак Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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