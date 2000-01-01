Францкевич (Францышевич) Иосиф Андреевич
Место рождениям. Парчева Радинского уезда Люблинской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Францкевич Андрей
Мать: не указана
м. Парчева Радинского уезда Люблинской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Францкевич ?
Мать ребёнка: Францкевич Екатерина
м. Парчева Радинского уезда Люблинской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пекарская Эмилия
Мать ребёнка: Францкевич Екатерина
м. Парчева Радинского уезда Люблинской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Францкевич Екатерина
Смерть
Неизвестно