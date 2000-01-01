Францкевич (Францышевич) Иосиф Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Францкевич (Францышевич) Иосиф Андреевич

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Место рождения

м. Парчева Радинского уезда Люблинской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Францкевич Андрей

Мать: не указана

м. Парчева Радинского уезда Люблинской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Францкевич ?

Мать ребёнка: Францкевич Екатерина

м. Парчева Радинского уезда Люблинской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пекарская Эмилия

Мать ребёнка: Францкевич Екатерина

м. Парчева Радинского уезда Люблинской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Францкевич Екатерина

Смерть
Неизвестно
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