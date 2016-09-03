Ракитина Мария Васильевна 24.03.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ракитина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1935

Дата смерти

03.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1935

Отец: Ракитин Василий Васильевич

Мать: Волкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мешков Николай Федорович

Рождение ребёнка
07.09.1957

Сын: Мешков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мешков Николай Федорович

Смерть
03.09.2016

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