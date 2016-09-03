Ракитина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1935
Дата смерти03.09.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1935
Отец: Ракитин Василий Васильевич
Мать: Волкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мешков Николай Федорович
Рождение ребёнка
07.09.1957
Сын: Мешков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мешков Николай Федорович
Смерть
03.09.2016