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Маряшин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Маряшин Василий Ильич

Мать: Маряшина Александра

Рождение ребёнка
04.12.1928

Дочь: Кукушкина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Маряшина Агрофена Фёдоровна

д.Пияичное Сосновского района
Смерть
18.08.1942
Причина смерти: Убит в бою
Похороны
Неизвестно
Орловская обл.Ульновский район,правый берег реки Жизарга
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