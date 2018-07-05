Маряшин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти18.08.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Маряшин Василий Ильич
Мать: Маряшина Александра
Рождение ребёнка
04.12.1928
Дочь: Кукушкина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Маряшина Агрофена Фёдоровна
д.Пияичное Сосновского района
Смерть
18.08.1942
Причина смерти: Убит в бою
Похороны
Неизвестно
Орловская обл.Ульновский район,правый берег реки Жизарга